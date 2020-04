Blockchain: dal 26 aprile in Webcast la Virtual Blockchain Week

(FERPRESS) – Roma, 1 APR – Virtual Blockchain Week è una conferenza di una settimana che si svolge completamente online a causa del Coronavirus, in cui i partecipanti alla Settimana Blockchain virtuale si sintonizzano semplicemente sul webcast appropriato per partecipare. L’agenda prende il via la sera del 26 aprile e presenta una gamma completa di grandi nomi blockchain che danno presentazioni e partecipano alle chat al fuoco per tutta la settimana successiva.

Dalla chiusura che è trapelata alla fine del mese, Bitcoin ha ceduto, scendendo del 4% dal prezzo di $ 6.500, dove ha passato la maggior parte delle ultime ore a un minimo appena sopra $ 6,250. È importante sottolineare che Bitcoin ha chiuso marzo appena al di sopra al livello tecnico chiave a $ 6.400. Tuttavia Lomah ha notato che se le tendenze della criptovaluta, come previsto lunedì, continueranno a scendere, rischiando di ripetere i minimi del fine settimana intorno a $ 5.900.

A causa di un comunicato stampa “esclusivo” trapelato e di e-mail riservate, sembra che la Russia stia cercando di proteggere Internet durante la pandemia acquisendo la startup svizzera per la tecnologia della privacy NYM. Tra la pandemia di Coronavirus e l’impatto economico che sta avendo sull’economia mondiale, la Russia cerca di proteggere il suo traffico Internet dall’esposizione a Global Passive Adversaries come l’NSA o GCHQ.

Lunedì Visa ha annunciato un netto rallentamento del volume delle transazioni per questo mese. La società di pagamenti prevede che la sua crescita rallenterà a cifre singole per il secondo trimestre del 2020. Dice anche che questo mese vedrà un calo del 4% rispetto a questo periodo dell’anno scorso. Il mese di marzo è stato uno dei più dirompenti per molte industrie nella memoria vivente. La volatilità abbonda in quasi tutti i mercati. La società segnala anche un forte calo delle spese transfrontaliere relative ai viaggi. Il rallentamento della spesa per consumi avrà ovviamente un impatto sulla redditività di Visa.

Un nuovo rapporto ha scoperto che norme rigorose stanno scoraggiando l’apertura degli scambi in Giappone, probabilmente ciò andrà a beneficio dei nuovi attori. In base alle nuove normative PSA, gli scambi di criptovalute dovranno impiegare operatori di terze parti per trattenere il denaro dei propri utenti, confidando nel proprio flusso di cassa. Il team di ricerca ha concluso che ora è il momento ideale per entrare nel mercato delle criptovalute in Giappone. Credono che le misure normative contribuiscano a far emergere il Giappone come un rifugio sicuro per le criptovalute, piuttosto che il selvaggio west della finanza per cui a volte è noto.

La scuola di legge dell’Australian National University realizzerà due nuovi corsi, nel suo programma di Master il prossimo anno, esplorando l’impatto della blockchain nel campo legale. I corsi dell’Università sono stati sviluppati con l’assistenza della Blockchain Research Initiative di Ripple, un programma che cerca di collaborare con le università per esaminare le tendenze e gli sviluppi emergenti nella tecnologia di contabilità distribuita, criptovaluta e pagamenti digitali.

Il MakerDAO asta‘s di MKR gettoni raccolto oltre $5,3 milioni per negare il deficit Dai causato da ‘Black Giovedi’. Nonostante un’asta di successo, Maker deve ancora affrontare una strada impegnativa per riconquistare la fiducia degli utenti dopo la carneficina di marzo. Dopo aver concluso l’asta, MakerDAO ha raccolto abbastanza denaro per compensare completamente il debito del protocollo. Paradigm e Maker Foundation hanno vinto 105 delle 106 aste, lasciando solo un’azione rimasta. La governance è ora nelle mani dei possessori di MKR dopo che la Fondazione ha trasferito la totalità del suo potere sul token. Ciò che la comunità degli investitori di MKR farà ora favorirà la ripresa di Maker.

Binance ha annunciato un torneo di trading, al quale bisognerà partecipare collaborando in squadre, con un montepremi complessivo di un milione di dollari in BNB. Il torneo si terrà dal 10 al 25 aprile, e i partecipanti si daranno battaglia tentando di guadagnare quanto più possibile con i perpetual contract della piattaforma Binance Futures.

Ripple ha appena rilasciato un miliardo di XRP per un valore di $ 173,5 milioni dal deposito in garanzia per il mese di aprile. Whale Alert ha seguito la mossa in tempo reale, avvenuta in due transazioni XRP separate da 500 milioni. Ripple detiene oltre la metà della fornitura totale di XRP. Nel dicembre del 2017, la società si è impegnata a non vendere tutti i suoi token in una sola volta, bloccando 55 miliardi di XRP in una serie di conti di garanzia garantiti crittograficamente. Ripple ha quindi impostato un programma per rilasciare un miliardo di XRP ogni mese, vendere una porzione e restituire il resto in deposito a garanzia.

Il cryptojacking è una grave minaccia alla sicurezza per l’86% dei professionisti IT. Secondo un recente sondaggio realizzato dalla società di Singapore, Acronis. Nonostante le numerose preoccupazioni, il 12% dei partecipanti allo studio ha dichiarato di non adottare delle misure di sicurezza per tutelare la propria privacy online. Il sondaggio Acronis di quest’anno ha consultato quasi 3.000 persone provenienti da 11 paesi. Uno degli argomenti riguardava il cryptojacking. Si verifica quando un individuo o un’entità non autorizzati sta controllando un dispositivo di terze parti (computer, smartphone o un’intera rete di apparecchiature) per estrarre criptovalute. Gli autori possono eseguirlo installando malware attraverso un’applicazione sospetta.

