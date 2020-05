Blockchain: al via le prime esperienze nel settore agroalimentare. In Usa, ma anche in Italia

(FERPRESS) – Roma, 19 MAG – Negli Stati Uniti California Giant Berry Farm si è unito alla blockchain di IBM Food Trust per il tracciamento dei suoi prodotti. Stando al notiziario agricolo Packer, l’azienda intende utilizzare la blockchain per condividere i dati di tutti i punti della sua catena di approvvigionamento. IBM Food Trust è entrato anche in territorio italiano, dove le aziende agricole Gruppo Grigi, Molitoria Umbra, Agribosco e I Protti de Frattini si sono unite insieme per un progetto basato su IMB Food Trust, con l’intento di gestire la tracciabilità, la qualità e la sicurezza dei propri prodotti.

Mentre l’economia precipita, diversi settori stanno reagendo piuttosto in maniera aggressiva e, spesso, con attività illegali e speculative. Ad avere problemi con la legge è lo scambio di derivati di criptovaluta BitMEX, accusato di impegnarsi in attività illegali che includono manipolazione del mercato, riciclaggio di denaro e racket.

Prosegue in modo del tutto ottimistico l’iter che porterà alla creazione del tanto atteso vaccino anti-Covid, ci saranno buonissime probabilità di averlo già a partire da settembre in dosi consistenti. Nel frattempo, il rally di Bitcoin si è interrotto oggi, proprio mentre gli investitori hanno preso in considerazione la possibilità di una piena ripresa economica dopo il promettente studio sui vaccini.

Gli analisti sono sempre pronti a dare le loro previsioni. Il dimezzamento di Bitcoin è ormai finito da una settimana. Molte persone hanno atteso un improvviso aumento del suo prezzo, ma ciò non è accaduto. BTC ha fatto progressi costanti verso l’alto, attestandosi a poco più di $9.800. Ora, il momentum dei prezzi sembra rialzista, suggerendo che c’è ancora la possibilità per la criptovaluta di salire ancora più in alto.

La corruzione esiste sin dalla notte dei tempi, è un cancro fortemente radicato in tutto il mondo. L’Italia e l’Europa, ovviamente, non fanno eccezione. Vitalik Buterin, insieme a Thibault Schrepel, ha suggerito la blockchain come soluzione alla corruzione. Sostengono che dare più spazio alla blockchain andrà effettivamente a beneficio delle agenzie antitrust e contro la corruzione.

Il coronavirus ha scombussolato l’economia mondiale e molti paesi sono in bilico, ma cercano di rispondere alle richieste di stimoli fiscali con politiche coraggiose. Una delle misure adoperate in questo periodo è la famosa “Helicopter Money”. La teoria della Helicopter Money consiste nell’immissione di denaro nell’economia da utilizzare nel momento in cui i tassi di interesse arrivano a zero e qualsiasi altro stimolo risulta inefficace.

Per creare il proprio piano di accumulo è ora disponibile la Cash App di Square che consente di operare l’acquisto diretto della criptovaluta. Grazie a questa nuova possibilità, Bitcoin ha generato entrate per $306 milioni proprio derivanti dall’app Cash. Si tratta del contributo trimestrale più grande della storia, come ha sottolineato Ryan Watkins di Messari.

