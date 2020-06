Bitcoin: sempre massima attenzione alle operazioni fraudolente

(FERPRESS) – Roma, 12 GIU – Nella crypto news abbiamo parlato di 15 cittadini rumeni. Sono state coinvolte in un organizzazione internazionale. Che ha utilizzato aste fraudolente online. L’obiettivo è quello di ingannare le vittime di Bitcoin. Per questo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti li ha incolpati.

Nella crypto news di oggi parleremo di Ethereum e della sua affidabilità quale investimento. Anche in questo caso i pareri sono dissonanti. Alcuni società finanziarie pensano che un investimento in ETH sia da fare, mentre altre affermano il contrario. Scopriamo insieme cosa queste holding hanno da dire in merito.

La crypto news di oggi porta notizie sul fronte blockchain. Perchè la blockchain verrà utilizzata dalla banca centrale araba SAMA. Al fine di far entrare soldi. Dandoli in consegna il denaro alle banche locali. Così da mutare, la forza di dare servizi di credito. Per questa ragione l’8 giugno, 2020 il SAMA, ha detto che utilizza la (DLT).

Nella crypto news di parliamo dell’India e del suo dietrofront nello spazio crittografico. Il Ministero delle Finanze indiano ha proposto nuovamente di vietare le criptovalute per legge. Questo dopo tre mesi dalla sentenza della Corte Suprema di revocare il precedente divieto della Reserve Bank of India.

Nella crypto news di oggi parliamo ancora una volta della relazione fra Bitcoin e Mercati Tradizionali. Mercoledì, sia Bitcoin che l’indice S&P 500 sono scesi. Oggi vediamo come, ancora una volta questi due sono legati.

Nella crypto news di oggi non ascoltiamo musica ma potremmo. Oggi si parla di DigiTrax e del lancio del suo token MUZK. Un token che gli utenti della piattaforma musicale “Music Builder” potranno utilizzare insieme all’intelligenza artificiale.

