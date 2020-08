Bitcoin: FED allenta i controlli sull’inflazione e la crypto moneta si avvantaggia

(FERPRESS) – Roma 31 AGO – La scorsa settimana, la FED ha allentato la presa sui controlli all’inflazione favorendo Bitcoin. Il prezzo della valuta digitale ha toccato il livello degli 11.600$ in seguito proprio all’annuncio della Federal Reserve statunitense, che si dichiara intenzionata a mantenere un’inflazione media del 2%. Aiutando in questo modo tutti i beni rifugio. Clicca qui per leggere la crypto news completa.

Messico: banche più vulnerabili delle aziende crypto

La Financial Intelligence Unit ha recentemente pubblicato i risultati del suo secondo National Risk Assessment. Il report sottolinea come il rischio di attività di riciclaggio di denaro nel settore bancario in Messico sia nettamente superiore a quanto avviene con le società crittografiche. Clicca qui per leggere la crypto news completa.

Il mondo dell’e-commerce sceglie stablecoin

Galaxus, il principale retailer online svizzero, potrebbe iniziare ad accettare pagamenti con la stablecoin svizzera emessa dalla banca locale Sygnum. Ad annunciarlo è stato proprio Sygnum, dichiarando la prima transazione con la propria stablecoin DCHF. Clicca qui per leggere la crypto news completa.

Il ritorno degli hacker nordcoreani

Le autorità statunitensi hanno avvertito che un team di hacker controllato dalla Corea del Nord chiamato BeagleBoyz ha intensificato i suoi attacchi alle banche di tutto il mondo. Gli hacker nordcoreani hanno tentato più trasferimenti di denaro fraudolenti e prelievi bancomat. Il governo di Pyongyang ha smentito qualsiasi coinvolgimento con la banda. Clicca qui per leggere la crypto news completa.