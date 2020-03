Bitcoin: Banca centrale Usa verso la valuta digitale? In Egitto si cercano soluzioni contro l’uso del contante

(FERPRESS) – Roma, 31 MAR – Molte banche centrali stanno riflettendo sulla questione dell’emissione di una valuta digitale della banca centrale [CBDC]. Avendo iniziato con Libra di Facebook e l’abbraccio pubblico cinese della blockchain l’anno scorso, il recente spavento COVID-19 ha ulteriormente potenziato i colloqui sul CBDC. Gli Stati Uniti, pur essendo in prima linea in queste discussioni, hanno deluso molti dopo che il “Coronavirus Aid, Relief ed Economic Security Act” del Paese non ha fatto menzione del dollaro digitale proposto a suo tempo.

La banca centrale egiziana ha emesso una direttiva che limita tutti i prelievi di denaro dalle banche per timori che si esaurisca la valuta. L’Egitto sta subendo le pressioni economiche della pandemia di Coronavirus e ora sta invitando i suoi cittadini a non prendere così tanto denaro. Data la stretta economica che l’Egitto sta facendo nei confronti dei suoi cittadini, questi potrebbero presto scoprire che i loro fondi non sono più sicuri nelle banche e quindi guardare alle alternative come l’oro o il Bitcoin che stanno diventando più interessanti.

Tg Coin ore 13.00

In un comunicato stampa di lunedì 30 marzo, Browser Opera ha annunciato l’intenzione di estendere i servizi di crittografia a più paesi dell’Unione Europea e anche Svizzera, Nuova Zelanda, Messico e Australia attraverso, appunto, la sua continua collaborazione con Wyre. Inoltre, la collaborazione tra Wyre e Opera vedrà l’eliminazione degli intermediari, poiché gli utenti di Opera Android possono effettuare transazioni di valuta digitale direttamente dal cripto wallet di Opera.

Un nuovo articolo della Central Party School della Cina afferma l’impegno della nazione per la tecnologia blockchain e sottolinea la sua necessità di governance. In particolare, il pezzo sostiene che è importante per la Cina stabilire la propria “blockchain sovrana” che sia libera da interferenze straniere. L’articolo cita anche la tecnologia blockchain come potenziale riduzione della corruzione e degli abusi di potere.

Il futuro dei Lightning Labs con il Lightning Service Authentication Token (LSAT), potrà farti accedere ad uno dei tuoi siti Web e servizi preferiti senza bisogno di e-mail, nome utente o password. La startup focalizzata su Lightning Network ha appena rilasciato le specifiche per lo standard, che il CTO Olaoluwa Osuntokun di Lightning Lab ha preso in giro durante la sua presentazione all’inaugurale Lightning Conference dello scorso ottobre. Un LSAT è essenzialmente un biglietto/ricevuta che funge da ID/credenziale per un servizio online.

Dopo che un tribunale ha sbattuto Craig Wright per la produzione di documenti falsi e la testimonianza falsa nel circo legale in corso tra Wright e la proprietà di Ira Kleiman riguardo al Tulip Trust, il team legale di Kleiman è al lavoro per trovare un testimone chiave. Il team legale di Wright sta cercando di convocare l’ex CEO di nChain, Jimmy Nguyen, per fornire una deposizione.

Tg Coin ore 17.00

Coinex, una piattaforma professionale di trading di asset digitali, ha annunciato la sua partnership con Simplex, un fornitore di infrastrutture di pagamento fiat di prim’ordine. Il nuovo gateway fiat consentirà agli utenti Coinex di utilizzare le principali criptovalute come Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e stablecoin US Dollar Tether (USDT) con le loro carte di credito Visa o Mastercard in un modo senza soluzione di continuità.

Binance ha annunciato il lancio di uno scambio di criptovalute in Corea del Sud. La nuova sede sarà aperta al trading il 4 aprile. Binance KR sarà la prima piattaforma di trading locale, creata con l’aiuto di Binance Cloud, che offrirà ai suoi clienti sudcoreani tutte le funzionalità di base dello scambio principale. Per quanto riguarda le monete supportate, Binance debutterà nel mercato delle Corea del Sud con quattro criptovalute: Bitcoin, Ethereum, Binance Coin e Binance KRW.

Il bitcoin potrebbe essere pronto a decollare poiché gli analisti suggeriscono che il dollaro sta per perdere la sua forza. Un dollaro più debole sarebbe un segno positivo per attività a rischio come Bitcoin, offrendo un raggio di speranza in un mercato reticente. I dati del Wall Street Journal indicano che le riserve in dollari sono generalmente un indicatore principale per DXY. L’indice che tiene traccia del prezzo del dollaro rispetto ad altre valute legali. Questi dati mostrano una relazione inversa tra le riserve in dollari statunitensi detenute e la forza dell’indice DXY.

Civic Wallet è un portafoglio multi-firma non custodito che ora viene fornito con una garanzia di $ 1.000.000 da Coincover. Civic Technologies (CVC) è stato conosciuto nello spazio crittografico come uno dei principali fornitori di identità decentralizzata. Ed ora è probabilmente la prima azienda a offrire un portafoglio non detentivo con una protezione di $ 1.000.000.

