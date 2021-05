BIMCO, ICS, INTERCARGO e INTERTANKO lanciano una nuova indagine sugli oli combustibili

(FERPRESS) – Roma, 6 MAG – E’ online una nuova indagine lanciata da BIMCO, ICS, INTERCARGO e INTERTANKO sugli oli combustibili. Il limite globale di zolfo per il combustibile per uso marittimo imposto dal 2020 dall’IMO, Organizzazione marittima internazionale, è in vigore da più di un anno. BIMCO, International Chamber of Shipping (ICS), INTERCARGO e INTERTANKO chiedono a Fleet Manager, Vessel Manager, Ispettori di Compagnia, Comandanti e Direttori di Macchina di condividere le loro esperienze con i combustibili marini in un nuovo sondaggio volto a identificare potenziali qualità e problemi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 6/5/2021 h 13:20 - Riproduzione riservata