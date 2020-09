“Bike to Work” approda anche a Piacenza. Approvato in Giunta lo schema per il Protocollo d’intesa con la Regione

(FERPRESS) – Piacenza, 16 SET – La Giunta comunale di Piacenza ha approvato nella seduta di lunedì 14 settembre, lo schema di Protocollo d’intesa con la Regione Emilia Romagna per l’attuazione del progetto “Bike to Work per la terza fase del Covid 19”, definito dalla Giunta regionale con l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile – in particolare l’uso della bicicletta – e disincentivare gli spostamenti con autoveicoli privati, contribuendo al tempo stesso a ridurre il ricorso ai mezzi di trasporto pubblico per garantire il rispetto delle misure a tutela della sicurezza sanitaria.

Pubblicato da COM il: 16/9/2020 h 08:28 - Riproduzione riservata