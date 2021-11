Biglietto speciale treno+navetta+skipass da tutta la Lombardia verso i comprensori sciistici

(FERPRESS) – Milano, 26 NOV – Tornano i “Treni della neve” di Trenord, i pacchetti integrati treno+navetta+skipass che da tutta la Lombardia consentono ai passeggeri di scegliere un viaggio completamente sostenibile verso i principali comprensori sciistici lombardi, dove trascorrere una o più giornate all’insegna di sport e divertimento. Le destinazioni tra cui scegliere per la stagione invernale in arrivo sono Aprica, Montecampione, Pontedilegno-Tonale e Valmalenco.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it