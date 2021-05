Biglietto in metro e autobus con carta di credito: a Torino piace la soluzione EMV contactless di Aep Ticketing Solutions

(FERPRESS) – Torino, 18 MAG – Negli ultimi nove mesi a Torino sono stati acquistati 400mila biglietti singoli, in modalità Emv contactless, ossia con carte bancarie usate direttamente a bordo bus e in Metro, usando il sistema fornito da Aep Ticketing Solutions. Sono costantemente in crescita il numero di persone che si sono affidate a questa nuova modalità di pagamento: nonostante il Covid e il conseguente calo dei passeggeri, oggi il 7% degli acquisti avviene con modalità contactless. Il risultato si deve alla semplicità e rapidità di fruizione del servizio Emv contactless, alla possibilità di evitare di fare la coda in biglietteria insieme alla sicurezza garantita nella transazione. I numeri sono stati presentati da Aep Ticketing Solutions, leader nella bigliettazione elettronica, nell’ambito dell’evento “Next Generation Mobility”.

Pubblicato da COM il: 18/5/2021 h 12:37 - Riproduzione riservata