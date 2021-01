Bigliettazione elettronica: tecnologie per l’efficienza del trasporto collettivo. Idee per il Recovery Plan in un Webinar

(FERPRESS) – Roma, 26 GEN – Il 2020 ha messo in luce quanto sia centrale, soprattutto in periodo pandemico, l’efficienza dei sistemi di trasporto collettivi. Oltre al numero e alla qualità dei mezzi, la richiesta del pubblico si è incentrata sull’utilizzo delle tecnologie di informazione, controllo e pagamento per rendere più facile e sicuro l’accesso per tante categorie di clienti.

Le nuove tecnologie adottate in molte aziende italiane del trasporto collettivo e, soprattutto le soluzioni adottate dal mondo della ricerca, hanno conosciuto una accelerazione inaspettata.

Ma non tutte le realtà del Paese hanno contribuito a questa corsa verso l’innovazione.

Quali esperienze e suggerimenti possono mettere a disposizione le aziende di trasporto e i fornitori di tecnologie per un Recovery fund che aiuti che è rimasto indietro, ma anche a chi, pur tecnologicamente avanzati, ha bisogno di ulteriori risorse, verso processi sistemici di digitalizzazione?

Per questo, il giorno 16 Febbraio 2021, Club Italia e Ferpress organizzano un Webinar, in cui aziende di trasporto, istituzioni, società di ricerca e quelle fornitrici di tecnologie illustreranno i progetti, le iniziative e i sistemi implementati nell’ultimo anno.

L’agenda dell’evento verrà comunicata quanto prima.

Pubblicato da AAR il: 26/1/2021 h 15:59 - Riproduzione riservata