Bici gratis sull’Intercity fino al 31 dicembre. Dal 2021 la prenotazione del posto bici costerà 3,50 €

(FERPRESS) – Roma, 18 NOV – Fino al 31 dicembre gli amanti della bici possono salire in sella e portare la due ruote sui treni Intercity senza pagare. Già da metà ottobre, infatti, è possibile riservare una delle sei postazioni dedicate all’interno della carrozza 3, a bordo di otto Intercity che viaggiano sulla linea Roma-Reggio Calabria e due sulla Roma-Salerno. Nel corso di dicembre si aggiungeranno ulteriori treni.

