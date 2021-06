Biandrate: presidente Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè scrive a Draghi

(FERPRESS) – Roma, 22 GIU – Il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè scrive al Premier Draghi in merito alla tragedia di Biandrate: “Un contributo a quella necessità di ‘fare luce sui fatti’ invocata dallo stesso presidente del Consiglio”, spiega Uggè. “Esistono regole, e normative, per evitare comportamenti di dubbia dignità per uno Stato civile. Ma non sempre sono applicate”, esordisce il presidente di Conftrasporto, che guida anche la Federazione degli Autotrasportatori Italiani, e che nella lettera elenca ruoli e responsabilità all’origine delle tensioni nel settore.

Pubblicato da Giulia Riva il: 22/6/2021 h 16:36 - Riproduzione riservata