Bergamo: testato a Palazzo Frizzoni il primo prototipo di eBike inclusiva pensato per il trasporto dei disabili

(FERPRESS) – Bergamo, 23 SET – È stato testato questa mattina nel cortile di Palazzo Frizzoni a Bergamo il primo prototipo di “inclusiv_eBike”, un nuovo modello di bicicletta elettrica pensato per il trasporto dei disabili. Un progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon2020, in risposta all’emergenza Covid-19 dedicato ad affrontare le sfide della mobilità urbana poste in essere dalla pandemia Covid 19.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 23/9/2020 h 08:52 - Riproduzione riservata