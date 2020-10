Bergamo: a settembre 36mila noleggi di monopattini in sharing con BIT Mobility. Pochissimi incidenti e 73 sanzioni

(FERPRESS) – Bergamo, 14 OTT – 11.336 utenti registrati, 36.162 noleggi, 77.449 km percorsi: sono i dati dell’utilizzo del servizio dei monopattini elettrici di BIT Mobility del mese di settembre 2020, numeri che sanciscono l’apprezzamento e la crescita di domanda di questo tipo di mezzo in città.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it