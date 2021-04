Bergamo: RFI al lavoro per consolidare il ponte della Malpensata. Cantieri al via il 15 aprile

(FERPRESS) – Bergamo, 14 APR – Si prevede qualche disagio al traffico nelle prossime settimane nella zona del quartiere della Malpensata: le ferrovie avviano infatti domani il cantiere per i lavori di consolidamento del ponte ferroviario su via San Giovanni Bosco, all’incrocio con via Bonomelli e via Simoncini, un punto interessato da importanti flussi di traffico verso il centro città e la stazione ferroviaria e, dall’altro lato, verso il quartiere della Malpensata e in uscita verso l’autostrada.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 14/4/2021 h 15:55 - Riproduzione riservata