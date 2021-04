Bergamo: ok a masterplan per aree dismesse scalo ferroviario. Taglio volumetrie per oltre 450mila metri cubi

(FERPRESS) – Bergamo, 28 APR – Il Comune di Bergamo ha approvato il masterplan per il recupero e lo sviluppo delle aree dismesse dello scalo ferroviario: un atto formale, quello adottato nella Giunta giovedì 15 aprile, ma comunque rilevante, anche in relazione all’ambizione che il progetto possa essere considerato nel Recovery Plan nazionale. Lo scorso 2 aprile il Sindaco di Bergamo ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la documentazione su quello che è stato definito il “Progetto Flagship di Bergamo – Condividere e costruire il futuro”, progetto scelto da tutte le istituzioni del territorio bergamasco, riunite attorno al “Tavolo per lo sviluppo e la competitività” perché venga sottoposto per il co-finanziamento nell’ambito del PNRR su cui sta lavorando il Governo.

