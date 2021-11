Bergamo: entro il 2022 altre 32 colonnine elettriche di ricarica in città. Il Comune cerca società

(FERPRESS) – Bergamo, 16 NOV – Il Comune di Bergamo è al lavoro per aggiungere altre 32 colonnine elettriche di ricarica alla rete già esistente in città, quei 34 punti di ricarica installati negli anni scorsi su strada, che si sommano a quelli presenti nei parcheggi in struttura ad uso pubblico. Una scelta con un obiettivo preciso, ovvero quello di accompagnare e favorire la crescita del mercato delle auto elettriche, in linea con la politica dell’Amministrazione per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti a livello locale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 16/11/2021 h 13:00 - Riproduzione riservata