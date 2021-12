Bergamo è il primo aeroporto internazionale bike-friendly in Europa: a SACBO la certificazione FIAB

(FERPRESS) – Bergamo, 15 DIC – Oggi, in occasione dell’inaugurazione della nuova ala ovest dell’aerostazione di Bergamo Orio al Serio e alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha consegnato a SACBO – Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio una seconda certificazione FIAB “Azienda Bike Friendly” che, sulla base del protocollo europeo CFE-Cycle Friendly Employer, riconosce ufficialmente le realtà che si contraddistinguono per aver realizzato al loro interno un ambiente di lavoro che promuove e sostiene l’utilizzo della bicicletta.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 15/12/2021 h 15:33 - Riproduzione riservata