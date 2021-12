Bergamo: consorzio BIM e TEB insieme per studio di fattibilità su due estensione linea tramviaria T2

(FERPRESS) – Bergamo, 3 DIC – Questa mattina è stata firmata la convenzione fra Consorzio BIM – Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio e TEB – Tramvie Elettriche Bergamasche per lo studio di fattibilità dell’estensione del progetto della Linea tramviaria T2 Bergamo – Villa d’Almè fino a San Giovanni Bianco e di un nuovo collegamento da Villa d’Almè fino a Ponte San Pietro.

