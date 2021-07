Bergamo: buoni viaggio per taxi e noleggio con conducente per sostenere il settore e agevolare i cittadini che hanno più bisogno

(FERPRESS) – Bergamo, 15 LUG – Con l’obiettivo di sostenere la ripresa del settore taxi e noleggio con conducente (NCC), e di agevolare i cittadini che hanno più bisogno in una fase caratterizzata ancora da misure di contenimento anti Covid nel trasporto pubblico, il Comune di Bergamo ha pubblicato un bando per l’erogazione di buoni viaggio del valore complessivo di 250,00€ l’uno spendibili esclusivamente per corse con taxi o NCC.

Pubblicato da COM il: 15/7/2021 h 11:15 - Riproduzione riservata