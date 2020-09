Bergamo: aperto il sottopassaggio ciclopedonale tra Loreto e l’ospedale Papa Giovanni XXIII

(FERPRESS) – Bergamo, 14 SET – Da questa mattina i quartieri del Villaggio degli Sposi e di Loreto sono collegati da un nuovo tratto ciclopedonale, che dalla stazione ferroviaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII si snoda fino al parco Beata Cittadini: è stato infatti aperto nelle scorse ore – in occasione della riapertura delle scuole e nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – il sottopasso ciclopedonale legate alla realizzazione del polo ricettivo lungo la via Briantea.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it