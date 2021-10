Bergamo: al via i controlli delle norme antiCovid sui mezzi ATB e TEB

(FERPRESS) – Bergamo, 15 OTT – A partire da giovedì 14 ottobre tre addetti delle società Securmatica e Sicurnord sono in servizio presso le principali fermate e sulle linee della rete ATB per effettuare controlli sul rispetto delle norme antiCovid, con particolare riferimento al corretto utilizzo della mascherina a bordo dei mezzi e al monitoraggio dell’affluenza dei passeggeri e delle capienze.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it