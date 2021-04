Benevento: Mastella, impianto manutenzione e pulizia Trenitalia non chiuderà

(FERPRESS) – Benevento, 19 APR – “L’impianto di manutenzione e pulizia di Trenitalia a Benevento non chiuderà”. Ad annunciarlo è il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha chiesto l’intervento dell’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, il quale ha assicurato al primo cittadino sannita che “è stata fermata la chiusura del sito e si rivedranno i piani strategici”.

