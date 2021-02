Bene i volumi di container nel porto di Göteborg nonostante la pandemia da Covid-19

(FERPRESS) – Roma, 2 FEB – La logistica globale nel 2020 è stata segnata in modo indelebile dalla pandemia Covid-19, che ha determinato notevoli fluttuazioni della domanda di prodotti industriali e di trasporto. Al porto di Göteborg, i volumi di container per l’anno non hanno mostrato segni di essere influenzati dal Covid-19. Al contrario, i volumi sono aumentati.

“Il 2020 ha rappresentato sfide importanti per tutti all’interno e intorno al porto di Göteborg e la nostra flessibilità e capacità di adattamento sono state messe alla prova. Alla luce delle condizioni prevalenti e col senno di poi abbiamo fatto quasi tutto bene. Tutti gli operatori terminalistici del porto dovrebbero essere congratulati”, ha affermato Elvir Dzanic, amministratore delegato dell’autorità portuale di Göteborg.

Già il 1° febbraio sono state prese misure per mantenere il porto aperto e libero da interruzioni in questi tempi senza precedenti. L’obiettivo era soddisfare le nuove condizioni generate dalla pandemia e farlo rapidamente ed efficacemente.

“A breve termine, la nostra attenzione si è concentrata sugli aspetti operativi, assicurando che continuassimo a essere una risorsa per l’industria mentre ci facevamo strada attraverso questo difficile processo. Ciò è stato ottenuto in parte assicurando l’accesso all’industria per svuotare i container in tempi di carenza in molte parti del mondo. Ci siamo anche assicurati che fosse disponibile una capacità di archiviazione temporanea e abbiamo garantito funzionalità complete e ininterrotte in tutto il porto “, ha affermato Elvir Dzanic.

L’obiettivo a lungo termine durante l’anno è stato quello di non permettere che i piani di sviluppo del porto perdessero slancio. Il porto ha un programma di investimenti pluriennale, che nel corso del 2020 ha incluso pietre miliari chiave nel progetto di approfondimento del fairway – Skandia Gateway – e l’istituzione del nuovo terminal Arendal 2. È stato inoltre avviato il Terminal Svea, un nuovo terminal di trasbordo collegato alla ferrovia. Nella seconda metà dell’anno il porto ha intrapreso una completa trasformazione digitale con l’obiettivo di migliorare la visibilità delle merci.

“Abbiamo rafforzato il nostro bilancio nel corso dell’anno in vari modi, inclusa una riduzione del fabbisogno futuro di prestiti. Questo ci ha permesso di continuare a investire in iniziative per il clima, digitalizzazione e altre aree di valore per il cliente. In futuro, ciò garantirà che le merci possano essere trasportate in modo ancora più efficiente e con maggiore attenzione all’ambiente “, ha affermato Elvir Dzanic.

Il porto di Göteborg è il più grande porto della regione nordica. Circa il 30% del commercio estero svedese passa attraverso il porto, compresa la metà di tutto il traffico di container. Ed è stato il segmento dei container ad aver ottenuto il maggior successo nel 2020. I volumi dei container nel porto sono aumentati di quasi l’1%, in netto contrasto con il resto del mercato svedese, che è diminuito del 2% secondo le ultime statistiche disponibili .

In altri segmenti del porto, Covid-19 ha avuto un impatto di più ampia portata. Il più colpito è stato il traffico passeggeri. Le operazioni di crociera furono interrotte quasi immediatamente, il che ebbe evidenti ripercussioni sul porto di Göteborg. Il traffico dei traghetti è stato influenzato in modo significativo dalle restrizioni di viaggio, con conseguente riduzione sostanziale del numero di passeggeri.

Nel segmento energia l’anno è iniziato bene con volumi elevati. Il basso prezzo del petrolio greggio durante la primavera significava che la produzione poteva essere aumentata e le scorte venivano reintegrate. La seconda metà dell’anno è stata caratterizzata da un calo della domanda di carburante per aviazione e altri carburanti per i trasporti a seguito del Covid-19.

Le vendite di auto nuove in Svezia sono diminuite del 18% durante l’anno e il mercato globale ha generalmente seguito lo stesso andamento. I volumi nel porto di Göteborg sono diminuiti del 15% negli ultimi 12 mesi, il principale fattore che ha contribuito è l’interruzione della produzione di Volvo Cars in primavera.

Sebbene il traffico ro-ro intraeuropeo sia stato colpito dalla pandemia, è entrato nel 2021 con ottimismo dopo un aumento del 7% nel quarto trimestre del 2020.

Pubblicato da AB il: 2/2/2021 h 10:13 - Riproduzione riservata