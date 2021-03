Benaglia Fim Cisl: Metalmeccanici, 56mila lavoratori rischiano il lavoro. Serve cambio di passo con politica industriale risolutiva

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – Dopo l’annus horribilis della pandemia nel solo settore metalmeccanico, si registra nel Report FIM Cisl sulle crisi, 56 mila tra lavoratrici e lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro e sono quelli legati ai 52 tavoli di crisi nazionali aperti al Ministero dello Sviluppo Economico e ai 47 tavoli Regionali.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it