BEI: stanziati 5,3 mld per affari, istruzione, trasporti sostenibili e investimenti in alloggi sociali

(FERPRESS) – Roma, 4 FEB – La BEI ha approvato nuovi finanziamenti per un totale di 5,3 miliardi di euro per rafforzare gli investimenti da parte di aziende e servizi pubblici colpiti da COVID-19, oltre ad accelerare l’edilizia sociale, la protezione ambientale e l’azione per il clima in Europa e nel mondo.

Ciò segue un incontro virtuale tra il Consiglio di amministrazione della BEI e quasi 200 rappresentanti del mondo accademico, della società civile e delle parti interessate martedì per discutere di investimenti responsabili, priorità strategiche e consultazioni pubbliche.

1,5 miliardi di euro garantiranno l’accesso ai finanziamenti da parte delle aziende e degli imprenditori più colpiti dal COVID-19 e sosterranno gli investimenti del settore pubblico che altrimenti sarebbero ritardati dalla pandemia.

“Nonostante la devastante crisi del COVID 19, nel 2020 il Gruppo BEI ha mantenuto tutti i suoi impegni, inclusa la richiesta di nuovi strumenti straordinari come l’istituzione di un nuovo Fondo paneuropeo di garanzia, o FEG, a tempo di record. Dei 77 miliardi di euro di finanziamento del Gruppo attivato, circa 25 miliardi sono andati a settori particolarmente colpiti dall’impatto economico del coronavirus. Quando abbiamo raggiunto questo obiettivo, non abbiamo indebolito i nostri impegni in materia di clima e ambiente. Un record del 40% di tutti i nostri finanziamenti è andato all’azione per il clima e alla sostenibilità, avvicinandoci al nostro impegno di investire almeno la metà di tutto ciò che facciamo nella sostenibilità climatica e ambientale entro il 2025. Abbiamo anche aumentato i nostri investimenti al di fuori dell’Europa a più di € 10 miliardi, di cui metà investiti in Africa. Il Gruppo ha dimostrato di essere uno strumento essenziale per promuovere le politiche dell’UE all’interno e al di fuori dell’Unione, sia a lungo termine che in tempi di crisi ”, ha affermato Werner Hoyer, Presidente della Banca europea per gli investimenti.

La BEI ha tenuto il suo seminario annuale della società civile prima della prima riunione del consiglio di amministrazione dell’anno per fornire un’opportunità di impegno diretto tra i membri del consiglio della BEI, gli alti dirigenti, gli esperti tecnici e le parti interessate, le ONG e i ricercatori accademici.

Discussioni dettagliate hanno riguardato la consultazione pubblica della BEI sui diritti umani, la trasparenza, i quadri ambientali e sociali, il finanziamento dei trasporti e le misure antifrode.

La BEI ha inoltre fornito aggiornamenti sull’attuazione della sua tabella di marcia della Banca del clima per rafforzare il sostegno della BEI all’azione per il clima e alla sostenibilità ambientale e le opportunità per migliorare ulteriormente lo sviluppo, l’impatto ambientale, sociale ed economico dell’impegno della BEI al di fuori dell’Europa negli anni a venire.

“La Banca dell’UE appartiene agli Stati membri dell’UE e ai loro cittadini. La nostra esperienza tecnica e finanziaria unica è rafforzata da discussioni continue, informazioni preziose e consultazioni strutturate con le parti interessate e la società civile. Apprezziamo l’analisi politica degli esperti, insieme alle critiche costruttive, come quella emersa al seminario annuale della società civile di ieri. Ci aiuta a garantire che, come banca dell’UE, stabiliamo e seguiamo le migliori pratiche globali e siamo percepiti che lo fanno “, ha affermato Hoyer.

Pubblicato da AB il: 4/2/2021 h 11:17 - Riproduzione riservata