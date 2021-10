BEI: Gelsomina Vigliotti è da oggi la nuova Vicepresidente italiana e membro del Comitato direttivo

(FERPRESS) – Roma, 11 OTT – Gelsomina Vigliotti è da oggi la nuova Vicepresidente italiana e membro del Comitato direttivo della Banca europea per gli investimenti (BEI), succedendo nell’incarico precedentemente affidato a Dario Scannapieco. Il Consiglio dei governatori della BEI ha approvato la nomina sulla base della proposta formulata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it