BEI firma un prestito di 3,43 mld di CZK con CD Cargo per modernizzare ed espandere i servizi di trasporto merci

(FERPRESS) – Roma, 22 DIC – La Banca europea per gli investimenti ha firmato un prestito di 3,43 miliardi di CZK (pari a 130 milioni di euro) con CD Cargo, il più grande fornitore di trasporto ferroviario ceco, per sostenere l’acquisizione di una nuova locomotiva elettrica e la sostituzione del materiale rotabile obsoleto.

CD Cargo è la società controllata di České dráhy, il vettore ferroviario nazionale di passeggeri interamente di proprietà della Repubblica Ceca.

Il nuovo prestito BEI sosterrà CD Cargo nel suo ambizioso piano di sviluppo del trasporto intermodale, che mira a rispondere al mercato in crescita e ad alimentare la sua flotta in conformità con i requisiti di interoperabilità europei. Il progetto consiste nell’acquisizione di 50 locomotive elettriche e 140 vagoni intermodali merci, nonché nel retrofit di circa 310 locomotive più vecchie con il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

Il vicepresidente della BEI Lilyana Pavlova ha dichiarato: “La nostra partnership con CD Cargo migliorerà la capacità, la sicurezza e la qualità dei servizi di trasporto merci nella Repubblica Ceca, in particolare attraverso l’uso del moderno sistema di controllo e segnalamento. Promuovendo il passaggio dal trasporto stradale a quello ferroviario, questo progetto avrà un impatto positivo sull’ambiente e contribuirà quindi a sostenere la transizione della Repubblica Ceca verso un’economia a basse emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi del nostro clima BEI recentemente approvato Roadmap bancaria e della politica dei trasporti della Repubblica ceca “.

Siamo lieti di firmare il nostro primo accordo in assoluto con la BEI. Viene dopo un lungo processo che ha permesso alla banca dell’UE di conoscere meglio la nostra azienda e di valutarne positivamente il potenziale di crescita. L’approccio di prestito a lungo termine e le condizioni favorevoli e distintive del prestito BEI consentiranno a ČD Cargo di investire nel suo futuro con una prospettiva di crescita sostenibile “, ha affermato Tomáš Tóth, Presidente del Consiglio di amministrazione di ČD Cargo, a.s.

Gli investimenti relativi al sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) potrebbero essere integrati da una componente di sovvenzione del CEF Transport Blending Facility, progettato per promuovere progetti che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e all’efficienza del settore dei trasporti in Europa. Il meccanismo di miscelazione dei trasporti CEF è implementato tramite un quadro di cooperazione tra la Commissione europea e partner esecutivi come la BEI. Le attività acquistate nell’ambito di questo progetto saranno in parte utilizzate nelle regioni di convergenza della Repubblica Ceca e in gran parte sulla rete di trasporto transeuropea (TEN-T).

[/dc]

Pubblicato da AB il: 22/12/2020 h 14:29 - Riproduzione riservata