BEI: finanziamento di 4,1 mld per energie rinnovabili, trasporti puliti, ripresa dal COVID, edilizia sociale e l’istruzione

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approvato 4,1 miliardi di euro di nuovi finanziamenti per accelerare gli investimenti nelle energie rinnovabili, sostenere la resilienza economica al COVID-19 sostenendo gli investimenti del settore privato, migliorare i trasporti sostenibili e migliorare le scuole e l’edilizia popolare.

“I progetti approvati oggi evidenziano l’impegno della BEI in tutta Europa e nel mondo per sbloccare gli investimenti pubblici e privati che affrontano le priorità locali e le sfide globali. Domani aggiornerò i governatori della BEI, i ministri delle finanze e dell’economia dell’UE, sulla rapida risposta della Banca europea alle sfide causate dalla pandemia di COVID-19 e sul nostro forte e crescente sostegno alla transizione verde e all’azione per il clima in tutto il mondo”, ha affermato Werner Hoyer, Presidente della Banca europea per gli investimenti.

