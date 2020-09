Bei: finanziamenti a Fiat Chrysler Automobiles per produrre veicoli elettrici a batteria e veicoli ibridi ricaricabili

(FERPRESS) – Roma, 21 SET – I finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti (“BEI”) a Fiat Chrysler Automobiles per la produzione di veicoli elettrici a batteria e veicoli ibridi ricaricabili sempre più sicuri salgono a quasi 800 milioni di euro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it