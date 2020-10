BEI finanzia la costruzione di tre navi idro-oceanografiche per progetti di innovazione e azioni per il clima

(FERPRESS) – Roma, 22 OTT – Il Ministero della Difesa italiano entra nella lista dei destinatari di un finanziamento della banca della UE. Con una operazione innovativa a livello europeo è stato perfezionato un prestito di 220 milioni tra la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF) e la Difesa, appunto, finalizzato alla costruzione di tre navi che saranno utilizzate dall’Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana di Genova (IIM).

