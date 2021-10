BEI: 240 mln di euro alla Banca di sviluppo polacca BGK per circonvallazione sulla costa baltica

(FERPRESS) – Roma, 28 OTT – La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e la Banca Gospodarstwa Krajowego (BGK) hanno concordato di finanziare una nuova tangenziale che contribuirà a facilitare il traffico intorno a Danzica, Gdynia e Sopot, le tre vicine città polacche sulla costa baltica, chiamata anche Tri-City . La BEI presterà 240 milioni di euro a BGK per la costruzione di una circonvallazione di 39 km intorno all’area metropolitana da Chwaszczyno a nord-ovest al nodo stradale di Danzica Poludnie a sud-est.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it