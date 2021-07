Basilicata: Polese e Braia, bene avvio istruttoria RFI per variante Potenza-Foggia a Melfi

(FERPRESS) – Potenza, 13 LUG – “L’annuncio dell’Amministratore delegato di Rete Ferroviaria italiana, Vera Fiorani, che qualche giorno fa ha incontrato i vertici regionali, segna un passo avanti importante per il potenziamento della linea Foggia-Potenza, con l’avvio dell’istruttoria progettuale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it