Basilicata: ok da Consiglio a prosecuzione servizi di TPL con contratti ponte con concessionario servizi extraurbani provinciali

(FERPRESS) – Potenza, 6 AGO – Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza (con 13 voti favorevoli di Fi, Lega e Fdi) la proposta di legge “Misure urgenti in materia di Trasporto pubblico locale”, di iniziativa dei consiglieri Acito, Bellettieri e Piro (Fi).

