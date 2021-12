Basilicata: ok al collegato alla legge di stabilità regionale. Modifiche a criteri organizzazione servizi TPL

(FERPRESS) – Matera, 30 NOV – Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza (con 10 voti favorevoli di FI, Lega e FdI e 5 voti contrari di Pd, Iv e M5s) il disegno di legge “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2021” – DGR n.517 del 28 giugno 2021 che dispone modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali in diverse materie. Il disegno di legge interviene in materia di infrastrutture e mobilità, di ambiente, territorio ed energia, di salute e politiche della persona, di sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità. Diverse disposizioni sono di natura prettamente tecnica e di coordinazione della normativa regionale con quella nazionale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it