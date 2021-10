Basilicata: ok a mozione per convocazione Consiglio regionale straordinario su infrastrutture regionali

(FERPRESS) – Matera, 13 OTT – Il Consiglio regionale lucano ha approvato all’unanimità una mozione, primo firmatario Luca Braia (Iv), relativa all’adeguamento della S.P. ex S.S. 175 Matera-Metaponto e della S.S. 7 Matera-Ferrandina e alla convocazione di un Consiglio regionale straordinario sul tema delle infrastrutture regionali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it