Basilicata: Merra visita cantiere della della Tito-Brienza. Galleria potrà essere aperta al traffico entro la primavera 2022

(FERPRESS) – Potenza, 23 LUG – “I lavori al momento sono stati eseguiti a regola d’arte e registriamo un avanzamento intorno al 60 per cento: se si continuerà di questo passo la galleria potrà essere aperta al traffico entro la primavera del 2022”. Ad affermarlo, l’assessore regionale Donatella Merra, che insieme al dirigente dell’Ufficio Infrastrutture, Giovanni Di Bello, dopo aver effettuato un sopralluogo sul cantiere del sesto lotto della Tito-Brienza ha partecipato – alla presenza delle maestranze, dei rappresentanti della ditta esecutrice e dell’Anas – alla cerimonia di abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria San Giuliano, che separava i due opposti scavi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it