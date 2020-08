Basilicata: Merra, su trasporto scolastico tavolo al MIT. Due le soluzioni allo studio

(FERPRESS) – Potenza, 25 AGO – “Sta prendendo corpo a livello nazionale la proposta di utilizzare il trasporto non di linea (privato) per potenziare i servizi del trasporto scolastico e degli operai. Tutto questo, però, richiede risorse aggiuntive, che proverranno da un fondo da istituire al Ministero dei Trasporti, con una dotazione di circa 300 milioni di euro e che saranno distribuite a tutte le Regioni italiane, fra cui anche la Basilicata”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it