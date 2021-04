Basilicata: Merra, su strada per servizio di TPL 55 bus turistici di imprese che erano ferme da tempo

(FERPRESS) – Potenza, 28 APR – “Sono ferme da oltre un anno, dall’inizio della pandemia. Da marzo del 2020 sono state costrette a lasciare nei box i loro autobus un tempo destinati a viaggi e soggiorni spensierati nelle varie località italiane ed europee.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it