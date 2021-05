Basilicata: Merra, gli uffici hanno redatto immediatamente il nuovo schema di contratto ponte per TPL

(FERPRESS) – Potenza, 13 MAG – “Vorrei invitare quei sindacati che accusano il governo regionale di fare solo annunci e proclami, all’analisi della delibera di giunta regionale n. 220 del 2021 con la quale veniva approvato l’accordo tra la Regione e le aziende di trasporto per la prosecuzione del servizio pubblico. Alla delibera – che contiene nel merito le risorse necessarie alla stipula degli atti successivi – è allegato lo schema di intesa, frutto dello sforzo della politica, di superare la confusione che ha regnato nell’ultimo decennio e che tanta instabilità ha portato ai lavoratori”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it