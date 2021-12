Basilicata: Merra, Bradanica finalmente ultimata e percorribile lungo tutto il tracciato da Matera a Foggia

(FERPRESS) – Matera, 3 DIC – “Dopo tanti anni di attesa e dopo aver superato tantissimi ostacoli di ordine tecnico e strutturale, la Bradanica è finalmente ultimata e percorribile lungo tutto il tracciato da Matera a Foggia. Un risultato reso possibile grazie all’impegno responsabile di Regione Basilicata e ANAS. Come è noto, l’opera ha visto un travagliato processo di completamento, dovuto ad atavici problemi in passato trascurati. Si completa così una direttrice stradale molto importante, sia per il traffico privato che per quello commerciale, una fondamentale strada di comunicazione fra l’area dello Jonio, la città di Matera e la direttrice Nord-Est, interessata nel tratto che si va ad aprire oggi, dalla presenza di un viadotto la cui messa in esercizio ci ha messo duramente alla prova”.

