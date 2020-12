Basilicata: Merra, al via procedura di evidenza pubblica che porrà le basi del futuro della mobilità lucana

(FERPRESS) – Potenza, 21 DIC – “Oggi è una giornata importante, che porterà ad un cambiamento epocale per la mobilità lucana: con questa consultazione pubblica abbiamo avviato un procedimento che ci condurrà in tempi brevi alla redazione dei documenti di gara. La riforma è iniziata un anno fa e sta continuando a prendere corpo”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it