Basilicata: Margiotta (PD), Regione si candidi a centro per l’idrogeno. E’ opportunità di sviluppo

(FERPRESS) – Potenza, 21 APR – “Sostengo senza esitazioni l’invito che i consiglieri regionali del PD Roberto Cifarelli e Marcello Pittella hanno inviato al Presidente della Regione, Bardi: si lavori con urgenza e serietà alla candidatura della Basilicata, affinché riesca ad ospitare uno dei sette Centri di Alta Tecnologia sull’Idrogeno, previsto dal PNRR”. Lo dichiara il senatore Salvatore Margiotta, capogruppo Pd in commissione lavori pubblici e trasporti, in una nota.

