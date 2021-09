Basilicata: Cupparo, piena disponibilità per realizzazione polo logistico Amazon per il Sud Italia

(FERPRESS) – Matera, 14 SET – “Prima di formalizzare le dimissioni da assessore alle Attività Produttive ho interloquito con la società INC incaricata da Amazon di individuare in Basilicata un’area per un eventuale investimento finalizzato alla possibile realizzazione di un Polo Logistico Amazon per il Sud Italia”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 14/9/2021 h 11:24 - Riproduzione riservata