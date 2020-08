Basilicata: caso Ferrara, quasi 28 mila richieste per rimuoverlo da COTRAB

La richiesta di rimuovere immediatamente il presidente del Consorzio Trasporti Basilicata, Giulio Ferrara, appena rieletto, ha raccolto quasi 28 mila firme al momento. A lanciare l’appello il movimento “Dalla Stessa Parte”.

