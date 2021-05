Basilicata: Braia (IV), inserire Pisticci tra fermate ferroviarie costa ionica. Esclusione è danno a ricettività

(FERPRESS) – Potenza, 21 MAG – “Chiediamo ufficialmente l’immediato l’inserimento della stazione di Marconia nelle corse ferroviarie annunciate ieri dall’assessore Merra. Sono state considerate Metaponto, Scanzano, Policoro e Nova Siri saltando a piè pari praticamente solo Marconia. Sosteniamo le rivendicazioni del sindaco Viviana Verri e siamo al suo fianco in questa battaglia. Pronti a livello regionale a presentare una interrogazione urgente se non perverranno motivazioni e cambio di rotta con l’inserimento della stazione”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it