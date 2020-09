Bari: Paola de Micheli in visita alla sede di GTS

(FERPRESS) – Bari, 11 SET – La ministra Paola De Micheli, nel corso dell’intensa giornata di incontri che ha avuto oggi nel capoluogo pugliese, da visitato la sede di GTS incontrando dirigenti e personale e visitando lo scalo intermodale.

Nella mattinata la ministra aveva partecipato ad un convegno organizzato dalla CGIL, ricordando, nel suo intervento r ricordare come “La Napoli-Bari è il fiore all’occhiello del Piano Italia veloce e più in generale della infrastrutturazione al Sud, ma abbiamo anche tutta una serie di interventi sulla parte ferroviaria adriatica di ammodernamento e soprattutto di velocizzazione, per evitare di avere sul fronte est del nostro Paese lentezze che invece sul fronte Ovest non ci sono”.

