Bari: la mobilità sostenibile protagonista al “SAIE”. Iniziativa di RFI al Salone Internazionale dell’Edilizia

(FERPRESS) – Bari, 11 OTT – “RFI è protagonista della transizione sostenibile nel Sud Italia. Abbiamo ricevuto una certificazione platinum per quanto riguarda la tratta Telesino – San Lorenzo, e il premio Pimby Green per la linea Napoli-Bari”. Così Anna Masutti, presidente di Rete Ferroviaria Italiana, intervenuta durante il convegno organizzato dalla società di infrastruttura del Gruppo FS dal titolo “Mobilità sostenibile” nell’ambito del SAIE, il Salone Internazionale dell’Edilizia, in corso alla Fiera del Levante di Bari.

Pubblicato da COM il: 11/10/2021 h 10:53 - Riproduzione riservata