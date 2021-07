Bari: guida sicura sul monopattino. Domani primo evento di sensibilizzazione

(FERPRESS) – Bari, 23 LUG – Domani, sabato 24 luglio, dalle ore 20.30, in corso Vittorio Emanuele, nei pressi del cavallo di Ceroli, si terrà “Guida sicura con BIT”, l’iniziativa promossa da BIT Mobility, una delle aziende che gestiscono il servizio cittadino di monopattini sharing, per sensibilizzare gli utenti sul corretto uso del mezzo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it