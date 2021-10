Bari: da oggi anche studenti fuori sede ammessi a bando per contributi acquisto bici

(FERPRESS) – Bari, 14 OTT – È stata pubblicata oggi la modifica del bando M.U.V.T. biciclette per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di bici e dispositivi di micromobilità elettrica che consente anche agli studenti universitari non residenti, ma iscritti a uno degli istituti scolastici o atenei baresi e con domicilio nel Comune di Bari, di accedere alla misura.

L’amministrazione comunale ha infatti accolto la richiesta, avanzata da diverse associazioni di categoria, di ammettere ai benefici del bando anche gli studenti fuorisede che in gran numero vivono e studiano nella nostra città, proprio in virtù del fatto che la finalità del programma è quella di favorire il decongestionamento del traffico cittadino, la diffusione di stili di vita più sani e un cambio d’abitudini negli spostamenti sul territorio comunale.

Pubblicato da COM il: 14/10/2021 h 14:09 - Riproduzione riservata